Arthur Virgílio Neto marca data para lançar pré-candidatura ao Senado

Redação AM POST

O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto lança, nesta quinta-feira (24.3), a sua pré-candidatura ao Senado da República pelo Amazonas. O evento reunirá lideranças políticas do estado, entre outros convidados, no Jevian Festas e Eventos, localizado na rua Javari, 948, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, às 18h.

“Mais uma vez, colocarei meu nome para avaliação dos amazonenses com muita honra e a confiança de que terei, como tantas vezes, a aprovação. Trago uma vida inteira de luta e muita disposição de enfrentar as próximas que virão com a mesma garra, o mesmo compromisso e amor pela minha terra e pela minha gente. Sou lutador e conhecedor das nossas potencialidades. Coloco esse conhecimento a serviço do desenvolvimento econômico e social dos meus irmãos amazônidas”, afirmou Arthur, que também preside o PSDB-AM.

Essa é a terceira vez que Arthur Virgílio Neto se coloca na disputa de uma vaga ao Senado. A primeira foi em 2002, quando se elegeu como o mais votado do pleito, juntamente com o ex-senador Jefferson Peres, formando com o Gilberto Mestrinho a tríade de senadores do Amazonas. No Senado, Arthur Virgílio sempre teve como bandeiras a defesa da Zona Franca de Manaus, da floresta amazônica, do crescimento econômico e social do país e do Amazonas, a interiorização do desenvolvimento e dos valores democráticos. Sua atuação contundente no Senado lhe deu o reconhecimento popular de “defensor da Zona Franca” e um dos parlamentares mais atuantes da Casa.

“Tenho muitos sonhos, todos realizáveis, para fazer o Amazonas crescer e o nosso povo junto com ele. Precisamos fortalecer nossas bancadas, unir bancadas dos outros estados em busca de soluções comuns de problemas que nos afetam. De uma coisa podem estar certos, o Amazonas vai voltar a ter força no Senado”, finalizou Virgílio.

Biografia

Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto nasceu em Manaus, Amazonas, em 15 de novembro de 1945. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e diplomata de carreira, formado pelo Instituto Rio Branco. Dono de convicções inabaláveis, Arthur Virgílio também tem vínculos fortes com o seu partido, o PSDB, que ajudou a fundar e ao qual se filiou em 1989.

Em toda a sua vida política, Virgílio jamais largou um mandato pela metade para disputar outros cargos, tendo cumprido integralmente dois mandatos de deputado federal – cargo do qual se afastou temporariamente para ocupar o posto de Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, a convite do então presidente Fernando Henrique Cardoso, retornando posteriormente, além dos oito anos como Senador e os três mandatos de prefeito de Manaus, a capital da Amazônia.