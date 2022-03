Arthur Virgílio Neto reúne lideranças do Amazonas para lançamento de sua pré-candidatura

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto lança, nesta quinta-feira (24.3), sua pré-candidatura ao Senado em evento a ser realizado no Jevian Festas e Eventos, zona Centro-Sul, a partir das 18h, com a presença de diversas lideranças da capital e do interior. Essa é a terceira vez que Arthur se coloca na disputa de uma vaga ao Senado. A primeira foi em 2002, quando se elegeu como o mais votado do pleito.

Com 44 anos de vida pública, Arthur Neto é o atual presidente do PSDB Amazonas e entre suas principais bandeiras políticas está a defesa da Zona Franca de Manaus, da floresta amazônica, do crescimento econômico e social do país e do Amazonas, a interiorização do desenvolvimento e dos valores democráticos.

* Com informações da assessoria de imprensa