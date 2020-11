Assembleia Legislativa convoca David Almeida para dar explicações sobre fraudes na Susam

Redação AM POST

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou nesta quarta-feira (25) a convocação do ex-governador David Almeida para dar explicações sobre a denúncia de fraudes na Secretaria Estadual de Saúde (Susam) ocorridas em 2017.

O pedido de convocação foi apresentado pelo deputado estadual Fausto Jr, que foi relator da CPI da Saúde e investigou denúncias de contratos superfaturados na Saúde Pública do Amazonas.

David Almeida é esperado para dar esclarecimentos nesta quinta-feira (26) de manhã, quando será sabatinado pelos deputados.

Os parlamentares querem passar a limpo as denúncias de corrupção envolvendo o nome de David Almeida, que em 2017 foi governador interino do Amazonas após a cassação do ex-governador José Melo.

David Almeida terá que explicar as fraudes encontradas pela CPI da Saúde, que descobriu o superfaturamento de cirurgias em mulheres nos municípios de Envira, Ipixuna e Guajará, onde o governo pagou R$ 800 mil para atender 91 pacientes.

De acordo com as investigações da CPI, David Almeida acobertou fraudes praticadas pela empresa Norte Serviços Médicos S.A, que foi contratada pela Susam para cuidar de pacientes com suspeita de câncer de colo uterino.

Segundo foi revelado pela comissão, David sabia do preço superfaturado cobrado pelos exames. Enquanto que em clínicas particulares os exames ginecológicos de Colposcopia/Conização não ultrapassam os R$ 1.300, o governo de David Almeida pagou R$ 8.689 por cada atendimento.

Isso significa que o esquema de corrupção montado na Susam lucrou mais de R$ 800 mil em apenas três dias se serviço.

Fausto Jr. disse que a convocação de David Almeida tem o objetivo de passar a limpo as denúncias que recaem sobre o ex-governador. “Será a chance de David Almeida se explicar para a sociedade e mostrar o que realmente aconteceu na época que ele comandou o Estado”, afirmou Fausto Jr.