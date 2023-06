Assessor dos Estados Unidos critica declarações de Lula sobre a Venezuela

O principal assessor da Casa Branca para a América Latina, Juan González, expressou críticas às declarações do ex-presidente Lula sobre a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Lula afirmou que existe uma “narrativa” contra o ditador que não corresponde à realidade.

Durante uma entrevista coletiva na segunda-feira, Lula declarou: “Eu vou a lugares onde as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que há problemas de democracia na Venezuela, que o governo ‘não sei das quantas’. Então, é preciso que você [Maduro] construa sua narrativa. Eu acredito que, com base em tudo o que conversamos, a sua narrativa é infinitamente melhor do que a narrativa que têm contado contra você”. No dia seguinte, Lula repetiu a afirmação, mencionando uma “narrativa” contra Hugo Chávez, antecessor de Maduro, responsável por implantar o comunismo na Venezuela.

Em resposta, Juan González, segundo agências internacionais, declarou que as coisas na Venezuela devem ser identificadas como realmente são. “Podemos debater sobre políticas de sanções, sobre como promover o diálogo, mas temos que identificar as coisas como elas são”, afirmou o assessor ao ser questionado pela imprensa sobre os comentários de Lula.

Na mesma entrevista, González elogiou a “coragem” dos presidentes do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Chile, Gabriel Boric, por refutarem a defesa de Lula a Maduro. Segundo o assessor da Casa Branca, esses dois presidentes lembraram “a todo o hemisfério que há certos princípios pelos quais muitos na região morreram para defender”. “E não podemos ver essas questões como relativas, elas são absolutas”, declarou.

Enquanto Lula foi o único a defender o ditador Maduro, a oposição e a imprensa criticaram severamente a proximidade do ex-presidente com o líder venezuelano. Nas redes sociais, a repercussão também foi negativa. Além disso, seguranças de Maduro agrediram jornalistas durante uma coletiva de imprensa, gerando mais polêmica em torno da visita do ditador ao Brasil.

Redação AM POST