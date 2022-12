Assista: Apoiadora de Lula, Miriam Leitão critica escolhas do petista antes de assumir governo: “retrocesso enorme”

Redação AM POST

A jornalista Míriam Leitão, da Globo News, mostrou insatisfação com as escolhas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os ministérios, se referindo as escolhas políticas e a falta de uma equipe técnica.

“Quando o mercado cai 10% Petrobras e 11% Banco do Brasil, tem razão o mercado financeiro, porque o que está diante de nós? A incerteza. A volta ao risco da ocupação política dos cargos de direção. A escolha de pessoas sem qualificação para os cargos”, disse a jornalista apoiadora do petista.

Leitão, uma das maiores críticas ao governo de Jair Bolsonaro, se lembrou das investigações da Operação Lava Jato que apontavam que os partidos políticos aliados do PT tinham uma diretoria dentro da Petrobras.

“Cada diretoria era uma ilha e nelas ocorriam todo tipo de irregularidades. Tanto aconteciam que o dinheiro voltou, gente. Não dá para falar que não aconteceu. Aconteceu!”, completou a comentarista.

“É horrível que isso esteja acontecendo. É um retrocesso enorme”, finalizou.

Miriam Leitão se revolta com a mudança na lei das estatais, chora com números da economia e chama de retrocesso o que o PT quer fazer com indicações políticas. Faz o L de Leitão, esse filho é teu! pic.twitter.com/oc2cUoLQ61 — Carlos Jordy 2️⃣2️⃣ (@carlosjordy) December 18, 2022