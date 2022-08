Assista: Arthur Fala sobre o caso Flávio e se solidariza com a dor da mãe do engenheiro

Redação AM POST

O ex-prefeito de Manaus e atual candidato ao Senado Federal, Arthur Virgílio Neto, postou um vídeo em suas redes sociais, onde se solidariza com a família do engenheiro Flávio Rodrigues, morto brutalmente a facadas no dia 29 de setembro de 2019 em Manaus.

No vídeo, Arthur se solidariza com a mãe de Flávio, dona Maria Irecê. “O assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues foi uma tragédia que abateu, acima de tudo, a família dele. É imensa e incurável a dor da mãe, dona Maria Irecê, de quem a violência tirou o convívio com um filho que, por todos os testemunhos de quem o conheceu, era um rapaz do bem, trabalhador, responsável e amável”, disse Arthur em vídeo.

O réu confesso da morte de Flávio Rodrigues, Mayc Vinicius Teixeira Parede, vai a júri popular pela assassinato e ocultação do corpo do engenheiro, deixado em uma área de mata no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

Apenas em 2019, cerca de 800 pessoas foram assassinadas na capital segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas daquele ano. Arthur se solidariza com as milhares de famílias que naquele ano, perderam seus entes queridos.

“800 famílias enlutadas, milhares de mães, pais, irmãs e irmãos devastados pela dor”, disse o ex-prefeito.

Arthur relembra dos ataques a ele e sua família, vindas de pessoas de má fé, que buscam apenas denegrir a imagem de sua família, se utilizando de um crime bárbaro que marcou uma família.

Ao final, Arthur afirma que acredita na justiça e em Deus.

“Passados três, e mesmo sabendo todos eles sabendo a verdade dos fatos, tentam atingir minha imagem e de minha esposa Elisabeth. Mas acredito em Deus e na justiça. Nenhum mal nessa vida permanece impune e a verdade é sempre vencedora”, disse o político.

“Que Deus proteja cada um de nós contra todo tipo de maldade”, finalizou Arthur.

Veja vídeo: