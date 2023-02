Assista: Bolsonaro diz que ser presidente da República é uma missão que para ele ainda não acabou

Redação AM POST*

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou nessa quinta-feira (23), na New Hope Church em Orlando, nos Estados Unidos, e disse acreditar que sua “missão” na Presidência ainda não acabou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Por vezes, você nem lembra que tem esposa. Você chega em casa, ela tá dormindo ou quando ela sai, eu que estou dormindo, mas foi uma experiência que entendo como missão e se Ele assim entender, entendo que essa missão não acabou ainda“, disse.

No discurso, Bolsonaro também reclamou da dificuldade de montar um ministério. “Primeiro, tem que ver se a pessoa está qualificada para aquilo. Depois, se ela aceita. Porque ser ministro não é tão gratificante assim, não, quando se fala de salário. Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá (Presidência) para ser recompensado financeiramente. Mas para ministro, salário é igual“, declarou.

👀 #Bolsonaro desabafa sobre salário de R$ 33 mil e casamento CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Em igreja nos Estados Unidos, Bolsonaro desabafou sobre o salário de R$ 33 mil e o casamento durante o período em que ocupou a Presidência Leia na coluna @PauloCappelli_: https://t.co/BWkzhfLRTf pic.twitter.com/HNIpv74Ljv CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Metrópoles (@Metropoles) February 24, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente também debochou da equipe escolhida por Lula. “Se vocês compararem os meus ministros com os que me antecederam e com os que estão no momento aí, a diferença é enorme. Tem alguns lá que pelo amor de Deus, extrapolam. Eu ouvir a ministra do Esporte [Ana Moser] falando estes dias, [é] aluna da Dilma”, discursou. Segundo ele, “não tem como dar certo”.