Assista: Bolsonaro se emociona com discurso de Michelle em reunião do PL: “você não tem nenhuma maldade”

O ex-presidente Jair Bolsonaro não conteve as lágrimas ao ouvir o depoimento da esposa, Michelle Bolsonaro, que o homenageou durante reunião do Partido Liberal (PL), realizada nesta quinta-feira (6), na sede da sigla, em Brasília. O encontro teve como objetivo reunir os parlamentares do partido e contou com a presença de deputados amazonenses.

“Quem te conheceu, há 28 anos, sabe que você continua a mesma pessoa. Eu, que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos [que] te conheço, sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou para um propósito, uma missão”, disse Michelle.

Após ter afirmado que a vida dos dois virou uma vitrine e que mudou da água para o vinho, a ex-primeira-dama disse que está com Bolsonaro “para o que der e vier”, o que emocionou o seu marido e o fez chorar.

No local, o presidente da sigla no Amazonas, Alfredo Nascimento, esteve presente junto dos outros representantes do estado, como os deputados estaduais Débora Menezes, Delegado Péricles e o deputado federal Alberto Neto.

Além do discurso emotivo de Michelle Bolsonaro, ela também deu um discurso político para os parlamentares presentes. Na publicação da deputada estadual amazonense Débora Menezes, Michelle fez um apelo aos congressistas.

“Meu pedido hoje é que vocês tenham sabedoria, discernimento e união. Não adianta aqui vocês concordarem, e, ao atravessarem a pista, cada um votar de uma forma”, frisou a ex-primeira-dama.

A cena de Michelle Bolsonaro consolando o marido ganha força quando aliados e opositores do ex-presidente estão atentos aos sucessores da política bolsonarista, diante da inelegibilidade do líder declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre nomes como Romeu Zema (Novo) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), Michelle desponta como possível aposta de Bolsonaro para permanecer influente no cenário político.