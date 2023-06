Assista: Bolsonaro se pronuncia e rebate voto no TSE a favor de sua inelegibilidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou para rebater o voto do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, relator da ação que está sendo analisada na corte que pede a inelegibilidade do político por 8 anos. Ele é acusado pelo PDT de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação na reunião realizada com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado.

Bolsonaro resgatou uma declaração de 2021 do presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, para rebater o voto do magistrado.

“No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por oito anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupi, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto”, diz Bolsonaro.

O ex-mandatário exibiu um vídeo do presidente do PDT, Carlos Lupi, defendendo o voto impresso. O partido é o autor da ação que tramita no TSE.

O magistrado afirmou que o ex-presidente escolheu exercitar prática discursiva de lives durante o encontro, reafirmando sua desconfiança em relação ao sistema eleitoral.

“No mérito julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na eleição de 2022 em razão da responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita em benefício de sua candidatura à reeleição. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022”, votou o relator.

O julgamento será retomado nesta quinta-feira, quando os demais ministros devem apresentar seus votos.

A ordem de votação é: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes (presidente do TSE).

