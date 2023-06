Assista: Braga desconversa ao ser questionado sobre possibilidade de dividir palanque com Wilson Lima nas eleições de 2024

O senador Eduardo Braga (MDB) desconversou ao ser questionado, nesta sexta-feira (16), pela reportagem do Portal AM POST se apoiaria a candidatura de reeleição do prefeito de Manaus David Almeida (Avante), nas eleições do ano que vem, e se dividiria palanque com seu adversário político governador Wilson Lima. O parlamentar participou juntamente com seu pai, Carlos Braga, nesta manhã da inauguração de creche municipal que leva o nome da mãe do senador, Dorothéa de Souza Braga.

“Eu vou dividir palanque com o povo da cidade de Manaus, pelo bem da cidade de Manaus”, desconversou o senador.

Vale lembrar que Braga foi derrotado nas eleições de 2022 para a vaga de governador do Amazonas, e caminha para mais uma derrota política, desta vez na corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), onde tenta um “terceiro turno”, com recursos judiciais contra o resultado do pleito.

Indagado sobre apoio a reeleição de David Almeida no ano que vem, Eduardo Braga disse: “Eu vou apoiar o bem da cidade de Manaus e o prefeito está fazendo um grande trabalho”.

Durante o evento, David Almeida falou da reaproximação política dos dois e não poupou elogios. “Essa nossa reaproximação política, pessoal nunca nos afastamos, se deu em prol da população da cidade de Manaus. O amazonas tem como representantes no Senado Federal três senadores e eu tenho a parceria dos três. Ultimamente mais próximo do Omar, Eduardo. Eu tenho que dar esse depoimento para vocês da envergadura, do tamanho , da importância do quilate, do peso político que são os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Eu sou daqueles que fala muito. Quem ajuda Manaus eu agradeço quem não ajuda eu queimo. Tô nem ai, o povo tem que saber“, declarou.

Redação AM POST*