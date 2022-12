Assista: Carla Zambelli expõe ao mundo situação de censura no Brasil: “posso ter multa simplesmente por falar”

Redação AM POST

A deputada federal Carla Zambelli (PL) deu entrevista a um telejornal da TV Espanhola e decidiu expor ao mundo a real situação de censura vivida no Brasil que vive entre protestos e decisões tomadas pelo judiciário.

“Temos um problema muito grande de harmonia entre os poderes. Sim. Então, quando tentamos perguntar, questionar ou qualquer outra coisa sobre uma eleição, somos silenciados, imediatamente censurados”, disparou a deputada.

Zambelli também acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes de tirania.

“Simplesmente o Alexandre de Moraes que é nosso ministro do STF e presidente do Tribunal Eleitoral, por ser um tribunal político, me censurou, me tirou de todas as redes sociais. Não consigo falar nada. Com essa entrevista que eu faço aqui posso ter uma multa que pode chegar aos € 10 mil, simplesmente por falar”, completou.

A parlamentar também aproveitou a oportunidade para defender o Presidente Jair Bolsonaro (PL) e para fazer denúncias sobre as eleições que ocorreram neste ano no Brasil.

