Assista: Deputado americano George Santos expõe mazelas do governo Lula no Congresso dos Estados Unidos

Em um pronunciamento marcante no plenário do Congresso dos Estados Unidos na última quarta-feira (12/07), o congressista George Santos, que é filho de brasileiros, fez uma denúncia contundente sobre a atual situação política no Brasil. Esta foi a primeira vez que a atual situação brasileira foi discutida em detalhes na câmara mais influente do mundo.

Em seu discurso, o parlamentar criticou duramente a postura do presidente brasileiro, Lula (PT), referindo-se a ele como “descondenado”. O congressista também reprovou a aproximação do Brasil com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, frequentemente rotulado como narco-terrorista, e com o Partido Comunista Chinês. Segundo ele, estas relações estreitadas representam um distanciamento significativo nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos.

“Bem recentemente, um criminoso descondenado e que agora foi colocado na presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, recebeu e exaltou o infame ditador Nicolás Maduro, da Venezuela. As ações de Lula legitimam o homem que atualmente é considerado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como narco-terrorista. Um homem que por causa dos seus supostos crimes humanitários, sequer pode pisa no solo americano sem se preocupar com uma prisão”, disse.

Além disso, Santos citou ações hostis do governo brasileiro em relação à Ucrânia e ao dólar americano para ilustrar a deterioração das relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.

O congressista também ressaltou a importância geopolítica do Brasil no cenário internacional e expressou preocupação com o que ele considera uma escalada de medidas autoritárias, restringindo a liberdade de expressão e outras liberdades civis no país sul-americano.

Santos cobrou uma postura dos seus colegas: “Eu imploro aos meus colegas que tratem o assunto com a atenção que merece”.

O pronunciamento traz luz a importantes questões sobre o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos e o impacto potencial na estabilidade regional e global, além de colocar o governo brasileiro em uma situação constrangedora.

Redação AM POST*