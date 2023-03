Assista: Deputado chama Nikolas Ferreira de ‘chupetinha’ em sessão na CCJ e ele reage

Redação AM POST*

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Rui Falcão (PT), chamou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) de “chupetinha” durante uma audiência no Congresso Nacional, ocorrida nesta terça-feira (28), que foi marcada por bate-bocas e provocações entre parlamentares. O termo é uma referência aos ataques feitos a Nikolas no perídio eleitoral em que um vídeo falso foi divulgado atribuído ao jovem o acusando de praticar sexo oral em outro homem.

Em meio a um debate acalorado na sessão da CCJ com o ministro da Justiça, Flávio Dino, Nikolas Ferreira pediu a palavra e afirmou que Dino estaria tratando os deputados com “deboche” e que ali não teriam “palhaços”. Outros parlamentares então começaram a provocá-lo, gritando “chupeta”, além de “vai, peruca” e “Nicole”, em referência ao discurso feito por ele na sessão do Dia das Mulheres na Câmara.

Neste momento, Ferreira perguntou ao presidente da CCJ, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), se poderia continuar sua fala. Na sequência, ao lhe passar a palavra, o próprio presidente da CCJ usou o termo: fala “Vai chupetinha”.

Nas redes sociais, muitos internautas acusaram o presidente da CCJ de ofender Ferreira, mas é possível observar o momento em que Falcão diz apenas “Pode continuar”.

“Se eu faço isso com qualquer deputado, me colocam no Conselho de Ética”, disse o deputado mineiro indignado. “Todos são adultos para entender que isso realmente aconteceu. Então, o senhor presidente tem de tomar uma decisão sobre isso aqui, pois se fosse ao contrário todos estariam ovulando.” Durante sua fala, Ferreira ainda foi interrompido com um: “Cala a boca e fala logo, rapaz”.

"Vai chupetinha". O bolsonarismo mandou 2 deputados pra fazer perguntas pro Dino: um o André Fernandes, q ganhou fama fazendo tutorial de como raspar o c#. O outro foi o Nikolas Ferreira, q se vestiu de mulher e hoje foi chamado de chupetinha. Esse é o nível dos "conservadores". pic.twitter.com/TVrZdAszPW — Vinicios Betiol (@mb_vinicios1) March 28, 2023

Presidente da Mesa Rui Falcão- PT, disse "Vai chupetinha" para o deputado @nikolas_dm Foi isso que eu ouvi? Absurdo isso pic.twitter.com/0JQp0nPc3c — Jakelyne Loiola (@Jakelyneloiola_) March 28, 2023



*Com informações de O Globo