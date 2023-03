Assista: Deputado federal, Alberto Neto faz avaliação do governo Lula: “um verdadeiro desastre”

Redação AM POST*

O Deputado Federal, Capitão Alberto, em entrevista exclusiva ao portal AM POST, fez uma avaliação dos quase 100 dias de gestão do governo do presidente Lula (PT) e classificou a administração do petista como “um verdadeiro desastre”. O parlamentar assumiu na manhã deste sábado (18) a presidência do PL Manaus em evento realizado no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM ) – Auditório Belarmino Lins.

“Um verdadeiro desastre. Eles assumiram o governo sem nenhuma proposta, pra o pais e as medidas que estão sendo tomadas o próprio Lula chamou de ‘ideias geniais de seus ministros’, na verdade são ideias de jerico não tem brigado com o banco central, tem trazido uma mensagem para o povo de que eles estão perdidos, estão chamando de governo dos trapalhões. Agora acabou com credito dos consignados, aumentou a taxa de juros dos combustíveis fazendo que a inflação volte de novo a vida das pessoas e quem sofre com a inflação são as pessoas carentes“, disse.

O parlamentar também destacou que está no Congresso Nacional para fazer oposição ao governo federal. “Nós estamos lá na oposição para vigiar e fazer com que não volte aquele corrupção sistêmica do PT, e levar também propostas“, afirmou.