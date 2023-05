Assista: Deputado Mário Frias e jornalista Guga Noblat batem boca na Câmara

Redação AM POST*

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) e o jornalista Guga Noblat tiveram um bate boca nesta quinta-feira, 11, durante audiência pública sobre a “institucionalização da censura no Brasil”, promovida pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO)

Após o ocorrido, Noblat acusou o parlamentar de ter lhe ofendido e “arrancado” o celular de sua mão. “O clima está ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de ‘anão’, aí, quando fui gravá-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário”, escreveu ele no Twitter.

O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de "anão", aí quando fui grava-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão. Fica frio, Mário. pic.twitter.com/DR7U3GKp0e — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 11, 2023

Mario Frias desmentiu as versões de Guga Noblat sobre suposta agressão e disse que o jornalista sentou-se atrás dele na comissão e começou a chamá-lo de corrupto e que iria ser preso. O deputado, então, respondeu que o jornalista é um “anão moral”.

Ambos levantaram-se. Noblat começou a filmar a ação dos dois, Frias não gostou e removeu o celular da mão do jornalista. Depois disso, o deputado colocou o telefone em cima da mesa e se retirou da comissão.

“Ele não gravou tudo. Depois que eu respondo, ele liga a câmera. Ele começou a fazer piada e deboche, começou a me chamar de corrupto e disse que eu ia ser preso também. Aí, eu disse que ele estava lá para não falar, porque ele não é parlamentar. Ele continuou falando baixinho, fazendo deboche e piada. Aí, eu disse que ele é um ‘anão moral’, que não tem moral. Peguei o celular dele e coloquei em cima da mesa perto dele”, disse Mário a CNN.

