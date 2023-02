Assista: Deputado petista, Sinésio Campos puxa Mayara Pinheiro pelo braço durante posse na Aleam e é criticado

Redação AM POST*

A deputada Mayara Pinheiro (Republicanos) foi puxada pelo braço pelo deputado Sinésio Campos (PT) durante solenidade de posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) nesta quarta-feira (1º/2). A cena constrangedora foi transmitida, ao vivo, pelo YouTube da Aleam e o corte do vídeo viralizou nas redes sociais.

A atitude do petista foi para que Mayara tomasse posição no plenário, no momento em que os parlamentares da 20ª legislatura se posicionavam para um registro fotográfico.

Nas imagens, Mayara aparece se posicionando ao lados das outras mulheres eleitas deputadas pelo estado, quando é surpreendida por Sinésio e puxada do lugar.

A gravação mostra, ainda, a parlamentar tentando obter o posto ao lado das colegas, mas novamente é interrompida pelo deputado. O episodio só foi interrompido após um cerimonialista da Aleam intervir e conduzir a deputada ao lugar onde ela teria se dirigido inicialmente.

Após repercussão do episódio, Mayara reprovou a atitude do colega parlamentar. “Existem atitudes e falas que, embora pareçam inofensivas, são constrangedoras e não devem ser praticadas ou ditas. O episódio de hoje demonstra exatamente como uma mulher não deve ser tratada, seja em uma solenidade ou em casa. Creio que isso não irá se repetir na Casa do Povo, na qual levantamos a bandeira de defesa das nossas amazonenses. As mulheres devem e podem estar onde quiserem, e merecem ser respeitadas sempre“, disse.

Muitos internautas criticaram a atitude do deputado. “Já pensaste se fosse alguém de outro partido, já era manchete no jornal nacional”, disse um internauta. “Sabe de qual é o partido dele né? Tudo pode. O amor venceu”, destacou outro.