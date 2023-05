Assista: Deputados de direita aplaudem soltura de Anderson Torres durante audiência pública

Redação AM POST*

Durante audiência pública na Câmara dos Deputados que trata da “institucionalização da censura”, parlamentares reagiram com aplausos a determinação desta quinta-feira (11/5) do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de soltar o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gustavo Gayer (PL-GO), Bia Kicis (PL-DF), Filipe Barros (PL-PR) e Delegado Caveira (PL-PA) estão entre os nomes que participavam da sessão na Câmara dos Deputados e acompanharam o momento em que o anúncio foi feito.

Ao revogar a prisão preventiva de Torres, Moraes estabeleceu que o ex-ministro de Bolsonaro cumpra medidas cautelares, como fazer uso de tornozeleira eletrônica enquanto aguarda o processo.

Além de ser investigado por suspeita de ter fragilizado a segurança pública de Brasília no dia 8 de janeiro, Torres também é alvo de apuração por um documento encontrado em um endereço ligado a ele que previa a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e prisão de magistrados, a chamada “minuta do golpe”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por ser delegado federal, Torres ficou detido no batalhão de Policia Militar, no Guará. Ele tem direito a ocupar uma sala de Estado Maior, com acomodações mais confortáveis, televisão, acesso garantido aos advogados e pode receber alimentação externa. A determinação de soltura vale de maneira imediata.

Parlamentares aplaudem notícia da soltura de Anderson Torres. pic.twitter.com/ECUwWb34P4 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Gabriel (@pqdgg) May 11, 2023