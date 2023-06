Assista: Deputados Wilker Barreto e Dr. George Lins trocam farpas durante sessão na Aleam

Os deputados George Lins (União Brasil) e Wilker Barreto (Cidadania) se estranharam e trocaram farpas durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (21), devido cobrança de posicionamento dos membros médicos da Comissão de Saúde e Previdência da Aleam (CSP-Aleam) acerca do requerimento nº 167/2023 que solicita autorização para ‘função de fiscalizar’ as unidades de saúde do Amazonas.

Durante sessão ordinária desta quarta, Wilker ponderou a demora de quase cinco meses da Comissão de Saúde em votar o requerimento de sua autoria, numa cobrança direcionada à deputada Dra. Mayara Pinheiro (PRB), presidente do órgão técnico, e aos deputados Dr. Gomes (PSC) e Dr. George Lins (União Brasil), titulares da comissão e com atuação na área médica. Protocolado desde 8 de fevereiro, o documento até o momento só tem a assinatura do próprio Wilker, autor da propositura. O deputado Cabo Maciel (PL), outro membro da comissão, chegou a assinar o documento, mas depois retirou a sua assinatura.

“Deputado Cabo Maciel que retirou a assinatura, Dr. Gomes, Dr. George e deputada Mayara sequer votam. Votem contra. Fica mais sincero, mas não votar o requerimento é o cerceamento deste deputado”, disse Barreto.

Em aparte, o deputado George Lins criticou a cobrança excessiva de Barreto e disse que ele só sobre na tribuna para constranger os colegas.

“Toda vez que você ocupa essa tribuna para nos constranger, nós médicos, que conhecemos de fato o que acontece na saúde. Vossa excelência, comete um equívoco. Eu diria, até de forma desrespeitosa, pela forma como se reporta a mim e aos demais membros da comissão”, rebateu Lins.

George Lins também ressaltou que não enfrenta problemas em fiscalizar as unidades de saúde e, por fim, afirmou que o documento de Barreto visa promover “palanque político” em cima dos problemas da rede pública do Estado.

“Eu não preciso trazer aqui para o telão a desgraça e dos problemas que acontecem na saúde, eu não quero me utilizar das dificuldades para fazer disso um palanque político. O meu posicionamento em relação ao requerimento, eu não assinei e não vou assinar porque não vejo necessidade nenhuma de assinar algo que atesta uma prerrogativa que eu tenho e não foi violado. Se Vossa Excelência tem algum problema para fiscalizar, infelizmente é porque adota um comportamento de opositor ferrenho”, justificou o médico.

Em tom duro, Wilker criticou as justificativas apresentadas pelo parlamentar e defendeu a sua forma de fiscalizar a rede estadual pública de saúde.

“O que vossa excelência fala em politicagem, eu chamo de coragem”, rebateu Barreto.

Na ocasião, o deputado Wilker Barreto desafiou George Lins para fazer uma visita ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, localizado na Zona Leste de Manaus, uma vez que o governista afirmou que não tem dificuldade de ir até as unidades de saúde. George Lins, na tribuna, logo respondeu “vamos”, mas em seguida frisou que a ida seria da sua forma, do seu jeito.

“O meu direito de fiscalizar está assegurado e da forma como eu faço. Vossa excelência me convidou para fiscalizarmos o João Lúcio, vamos fazer, mas da minha forma. Vamos ligar para o diretor, combinar, e nós vamos. Esse é meu entendimento”.

Redação AM POST*