O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou nesta sexta-feira (26) vídeo de uma entrevista do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, quando era governador do Maranhão recomendando que os médicos pudessem receitar a Cloroquina normalmente no período da pandemia.

“Polemica totalmente desnecessária, porque desde o mês de março eu afirmo e reitero que a Cloroquina pode ser receitada pelos médicos, nós sempre oferecemos aos médicos a oportunidade de receitar Cloroquina, Azitromicina”, disse o ex-governador ao ser questionado sobre prescrição do medicamento.

O parlamentar mostrou o vídeo e questionou a hipocrisia do ministro do presidente Lula por condenar o ex-presidente Bolsonaro por ter recomendado o medicamento no período pandêmico.

“Flávio Dino negacionista? Genocida?”, questionou o deputado. “As ‘críticas’ que Bolsonaro sofreu nunca preocupadas com a saúde da pessoas. Sempre foram por poder e se lixando para vidas”, completou.

Redação AM POST*