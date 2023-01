Assista: Ex-ministra de Bolsonaro, Flávia Arruda abraça Lula em cerimônia de posse e declara apoio

Redação AM POST*

Ex-deputada federal pelo Distrito Federal e ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro (PL), Flávia Arruda (PL) compareceu à solenidade de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Congresso Nacional nesse domingo (1º). Como o rito foi transmitido por diversos canais, um vídeo circula pelas redes sociais, em que Flávia aparece abraçando o petista e, com um sorriso no rosto, diz algumas coisas.

Pela leitura labial, é possível identificar Flávia dizendo ao pé do ouvido de Lula: “Estamos juntos. Você sabe, né?”.

Flávia, além de fazer parte do partido de Bolsonaro, apoiou o ex-presidente durante a campanha para reeleição. Nas eleições de 2022, ela chegou a concorrer ao Senado pelo DF, mas foi derrotada pela também bolsonarista Damares Alves (Republicanos).

Procurada para falar do caso, Flávia não se posicionou.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro publicaram o vídeo e chamaram a ex-ministra de traidora.

Flávia Arruda era Segov do Bolsonaro, nso esperou nem 24h para trair o nosso @jairbolsonaro. Abraçou e beijou o larápio, e disse, “Estamos juntos, você sabe!” pic.twitter.com/D5I56grgj9 Continua depois da Publicidade — Deusélis Filho (@DeuselisFilho) January 1, 2023

Assim como Mourão, Flávia Arruda também é traidora! 😡 pic.twitter.com/yJ7YEUIns5 — Pensando 🧐 (@AninhaGoes2) January 2, 2023