Assista: Flávio Dino responde senador Marcos do Val: “Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores”

A presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública do Senado foi marcada por uma discussão entre ele e os senadores Marcos do Val (Podemos-ES) e Eliziane Gama (PSD-MA). Ele foi convocado pela oposição para participar da audiência pública, e do Val foi um dos autores do requerimento.

“Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque, se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem Aranha. Então, é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence””, ironizou Dino em resposta ao questionamento de Do Val que nas suas redes sociais se identifica como “membro de honra e instrutor sênior da Swat”, a unidade especial da polícia dos Estados Unidos.

🗣️ Flávio Dino responde Marcos do Val: "Se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores" pic.twitter.com/BKywbvMLIJ — UOL Notícias (@UOLNoticias) May 9, 2023

Marcos do Val havia dito que acessou um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que detalhava as manifestações do 8 de janeiro. Em seguida, Do Val apresentou um vídeo que mostrava Dino explicando como agiu para conter os vândalos do dia 8.

A gravação, segundo Do Val, comprovada as inúmeras contradições de Dino sobre suas ações no dia 8. “Tenho muitos documento que comprovam a presença de Dino na Praça dos Três Poderes. Vou apresentar na CPMI”, disse Do Val. “Espero que o senhor seja preso.”

Enquanto o senador fazia sua pergunta, Dino conversava com o presidente da comissão, Sérgio Petecão (PSD-AC). Do Val então pediu respeito por parte do ministro.

Em seguida, a senadora Eliziane disse que Do Val também desrespeitou Dino e que o senador “fala coisa com coisa”. Do Val rebateu a colega de Parlamento dizendo que ela estava o chamando de “louco”.