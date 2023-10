Assista: Governador Eduardo Leite é criticado por ir a show de Ivete em meio à tragédia no RS

O nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve entre os tópicos mais comentados nas redes sociais neste domingo (1º) após sua participação no show dos cantores Rod Stewart e Ivete Sangalo em São Paulo.

As imagens da presença de Leite e seu namorado, Thalis Bolzan, cantando uma música de Ivete Sangalo, foram reveladas pelo portal Metrópoles e rapidamente viralizaram nas redes sociais. No entanto, a participação do governador no evento gerou controvérsia, uma vez que o Rio Grande do Sul se encontra em estado de calamidade pública devido aos efeitos de um ciclone extratropical.

Enquanto o Rio Grande do Sul está afundando nas enchentes, o governador Eduardo Leite está se divertindo em show de Ivete Sangalo em SP 🤬😡 pic.twitter.com/4WwcaCCelz — Maria P (@damadanoite14) October 1, 2023

As intensas chuvas resultantes desse fenômeno causaram 50 mortes e afetaram 107 municípios do estado. Até o momento, oito pessoas permanecem desaparecidas, e as autoridades têm se concentrado em ações de resgate e assistência às comunidades afetadas.

A decisão de participar de um evento de entretenimento em São Paulo durante a calamidade pública no estado foi alvo de críticas por parte de alguns cidadãos e políticos, que questionaram a prioridade do governador em meio a uma situação de crise.

Eduardo Leite não emitiu comentários imediatos sobre a controvérsia em torno de sua participação no show. A discussão nas redes sociais reflete a complexa dinâmica entre a vida pessoal e pública dos líderes políticos, bem como as expectativas da população em momentos de crise.