Assista: Governador Helder Barbalho tenta interromper vaias em evento com Lula no Pará

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, eleita pelo PSDB, foi vaiada neste sábado (17/06) em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Na cerimônia, a mandatária foi a primeira a ser chamada para discursar, mas ouviu vaias ao longo de toda a sua fala.

“Todos sabem que historicamente eu fui oposição, isso não é segredo para ninguém, mas todos sabem que subi no palanque para pedir voto para o presidente […] Carreguei essa bandeira porque existia algo maior, existia algo muito maior, que estava além das nossas cores partidárias, dos nossos interesses pessoais, que era a democracia no nosso país e a esperança de vivermos momentos melhores”, declarou a prefeita no evento.

Presente à solenidade, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pegou o microfone de Francineti para defendê-la das críticas.

“Hoje não é dia de hostilizar ninguém. É dia de festa em prol do povo de Abaetetuba”, pediu. “Peço ao povo de Abaetetuba, educado, gentil e civilizado, que ouça a prefeita e que façamos uma festa para comemorar esse momento”, emendou.

Prefeita de Abaetetuba, PA, recebendo um chega pra lá do Elder Barbalho, desesperado com as vaias pro nove dedos. pic.twitter.com/ZarTrqrojI
— Tumulto BR (@TumultoBR) June 18, 2023