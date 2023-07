Assista: Janja quase é golpeada por espadachim na Argentina

A primeira-dama brasileira Janja quase foi acertada por uma espada ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante procedimento do rito de recepção oficial em Buenos Aires, na Argentina.

Em vídeo divulgado divulgado nas redes sociais é possível ver o momento exato que a situação acontece e o susto que Janja leva em decorrência do fato. A sorte da primeira-dama é que Lula estava atendo e a segurou momentos antes do movimento do espadachim oficial argentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao desembarcar na Argentina, presidente Lula e primeira-dama Janja quase são atingidos por espada dos soldados oficiais. pic.twitter.com/jbl2Agt4fS — Política e Fatos (@politicaefatos) July 4, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista está no país vizinho para participar da cúpula do Mercosul, que será realizada nesta terça-feira(4), onde, inclusive, assumirá a presidência da organização intergovernamental. Lula assumirá novamente a entidade depois de 13 anos, em meio a tensões com a União Europeia.