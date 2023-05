Assista: Lula é recebido com protesto em Londres: “Ladrão, seu lugar é na prisão”

Redação AM POST*

O presidente da República Lula (PT) foi recebido nesta sexta-feira (5) com protesto em Londres, onde foi para participar amanhã (6) da coroação do rei Charles III.

Nesta tarde Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e dezenas de brasileiros o receberam em protesto na porta do escritório de Sunak.

“Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”, gritavam os manifestantes que também erguiam cartazes com palavras de ordem.

"Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", gritavam os manifestantes que também erguiam cartazes com palavras de ordem.

Brasileiros recebem @LulaOficial com protesto em Londres: "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão." pic.twitter.com/HXJnl5n8Qu
— O Antagonista (@o_antagonista) May 5, 2023

🚨Brasil 🇧🇷: Nesta sexta-feira (5) um grupo de brasileiros faz um protesto contra o governo Lula em Downing Street, onde o primeiro ministro britânico Rishi Sunak deve receber o presidente Lula. pic.twitter.com/tUZALMULHk
— Ivan Kleber (@lordivan22) May 5, 2023

“Em Londres, me encontrei com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Tivemos uma boa conversa sobre nossas relações comerciais, proteção do meio ambiente e a paz no mundo”, disse Lula no Twitter sem mencionar a manifestação.