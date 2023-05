Assista: Lula faz ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, subir rampa do Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está recebendo nesta segunda-feira, 29, no Palácio do Planalto, em Brasília, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, para uma reunião bilateral. Ele subiu a rampa do prédio e foi recebido pelo petista e pela primeira-dama, Janja. O Brasil havia cortado relações com o país vizinho durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A princípio, o ditador participaria apenas da reunião de presidentes dos países da América do Sul, agendada para esta terça-feira 30, no Palácio do Itamaraty, mas o Planalto fez mudança de última hora. Com a alteração, Maduro recebe as honras de um chefe de Estado.

Conforme a agenda de Lula divulgada pelo Planalto, a reunião privada com Maduro começou às 10h30, seguida de um encontro ampliado com início às 11h30, uma cerimônia de assinatura de atos às 12h30 e um almoço em homenagem ao venezuelano às 13h30.

Essa está sendo a primeira visita do presidente venezuelano ao Brasil desde 2015, época em que Dilma Rousseff ocupava o cargo de Presidente da República.

Redação AM POST*