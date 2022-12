Assista: Marcelo Ramos hostiliza manifestantes e sinaliza com as mãos que o povo está fedendo

Redação AM POST

Circula nas redes sociais um vídeo do deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), derrotado nas eleições deste ano, hostilizando manifestantes.

Nas imagens, o parlamentar aparece andando em direção a um carro em um local com vários manifestantes vestidos de verde e amarelo. Ao entrar no veículo o deputado faz sinal com a mão indicando que o povo está fedendo.

Marcelo Ramos foi vaiado pelos manifestantes.

Vejam bem: Marcelo Ramos que hostiliza manifestantes e sinaliza com as mãos e que o povo está fedendo. Não importa quem seja, as pessoas não merecem isso! Ele é empregado do povo! Respeite o povo Brasileiro! pic.twitter.com/8RBNeEytAt — Grazi 🇧🇷 (@Graziih0224) December 7, 2022