Assista: Marcos do Val diz que Daniel Silveira o levou a reunião com Bolsonaro para tratar sobre golpe de Estado

Redação AM POST*

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou em entrevista, nesta quinta-feira (2), que o ex-deputado federal Daniel Silveira o levou a reunião em dezembro de 2022 com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para tratar sobre um golpe de Estado.

Do Val também confirmou que avisou o ministro do STF Alexandre de Moraes sobre o plano. De acordo com o relato do senador, a ideia de Silveira, apresentada a Do Val e Bolsonaro na reunião, incluía gravar Moraes em busca de declarações comprometedoras do ministro.

O parlamentar também afirmou que não foi coagido por Bolsonaro, que teria ficado calado durante a reunião com Silveira.

Mais cedo, durante a madrugada, Do Val havia dito em uma transmissão ao vivo que teria sido coagido pelo ex-presidente: “Eu ficava p*** quando me chamavam de bolsonarista e vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês: sexta-feira, vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. É lógico que eu denunciei”, disse o senador em conversa com membros do Movimento Brasil Livre (MBL).

Do Val conta que teria sido procurado por Daniel Silveira para um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eles teriam utilizado um veículo não oficial para chegar à Granja do Torto, onde se reuniram com Bolsonaro.

Lá, Silveira teria explicado o plano que incluía grampear o ministro do Supremo Alexandre de Moraes visando captar falas comprometedores por parte do magistrado. Do Val seria encarregado de portar a escuta e entrar em contato com Moraes.

#Estúdioi Marcos do Val diz que Bolsonaro falou que aguardava retorno dele após proposta de golpe. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ➡ Assista ao @estudioi com @AndreiaSadi: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/H0hj6QoLiF — GloboNews (@GloboNews) February 2, 2023

"Objetivo era anular a eleição, manter o presidente [Bolsonaro] no cargo e Alexandre de Moraes ser preso", diz senador Marcos Do Val sobre reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira. ➡ Assista ao @estudioi com @AndreiaSadi: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/H1nmmQ7lrO — GloboNews (@GloboNews) February 2, 2023

Segundo o senador capixaba, ao tentar convencê-lo, Silveira teria afirmado que o ato seria “uma missão que salvaria o Brasil”. Do Val disse que pensaria na proposta, a qual ele rejeitou mais tarde. Bolsonaro teria ficado calado na reunião, ainda de acordo com Do Val.

“Não aceitei. Isso [grampear alguém] é ilegal. Você precisa ter autorização de um juiz”, declarou Do Val.

Ao sair do encontro, Do Val decidiu que iria procurar Moraes para avisá-lo sobre o plano. Dias depois, no salão branco do STF, o senador alertou o magistrado que, segundo ele, teria ficado surpreso com o conteúdo da reunião.

Diferentemente do que afirmou mais cedo, Do Val disse que Silveira tentou manipular Bolsonaro para que, com a participação do senador, o golpe de Estado pudesse ser concretizado.

“O que ficou claro era o Silveira tentando achar uma nova forma de não ser preso novamente, já que ele descumpria todas as decisões de Moraes”, completou Do Val.

*Com informações da CNN