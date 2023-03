Assista: Marcos Rotta diz que está preparado para ficar sem mandato: “Já estou descendo a ladeira da política”

Redação AM POST*

O vice-prefeito Marcos Rotta tomou posse como o novo secretário-chefe da Casa Civil nesta sexta-feira (17). O evento aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, que fica no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o político falou com a imprensa, no evento e disse que acredita que não terá mais mandato.

“Já estou descendo a ladeira da política, porque acho que tudo tem que ter começo, meio e fim, e já estou preparado para ficar sem mandato, mas nunca sem fazer política. Eu vou estar aqui na torcida , juntamente com aqueles que querem ver uma cidade com uma qualidade melhor”, afirmou Rotta dando a entender que não há disposição política para ele concorrer ao cargo nas próximas eleições.

Nesta quinta-feira (16), Marcos Rotta entregou o comando do Partido Progressistas (PP) no Amazonas para o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo Sá, que é aliado do governador Wilson Lima (UB).

Sobre isso ele afirma que assumiu uma presidência provisória do partido que venceria na próxima semana e o diretório nacional decidiu antecipar. “Precisamos olhar para frente. Eu entrego para o Rodrigo de Sá um partido bem melhor do que eu recebi”, disse.

Com uma vida dedicada à política, Marcos Rotta foi escolhido pelo prefeito David Almeida para comandar a importante pasta no decorrer do mandato. Ele frisou que a sua decisão foi tomada para ter o experiente político cada vez mais próximo.

“O Marcos é um mestre em lidar com pessoas, em administrar problemas, em auxiliar, em orientar, em aconselhar, e ele vai estar à frente da pasta justamente para ficar mais próximo de mim, me ajudando. Na campanha, dizíamos que eram dois prefeitos e o Rotta tem se comportado justamente deste jeito. Esse cara tem uma decência exemplar. Essa postura do Rotta só me traz confiança em poder continuar apostando nele. O Rotta só tem a somar com o seu dinamismo e a sua capacidade”, afirmou Almeida.