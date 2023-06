Assista: Ministro da Defesa causa revolta na web ao dizer que “sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul”

O ministro da Defesa, José Múcio, deu uma declaração polêmica nesta segunda-feira (19) ao afirmar que o “sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul”. Ele defendia a necessidade de união entre governistas e opositores para lutar contra o desemprego e a fome e para avançar sob os diferentes desafios consequentes da extensão territorial e diversas realidades do País.

“Eu acho que nós precisamos sentar e a grande arma que nós precisamos estimular é a arma do diálogo. Vencedores e vencidos precisam sentar em algum momento, porque nós temos 10 milhões de desempregados neste País e 33 milhões de pessoas vivendo na base de insegurança alimentar. Este País é um continente, é diferente”, disse Múcio, durante discurso em evento virtual do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE) sobre defesa nacional do Brasil.

O vídeo com a fala do ministro viralizou nas redes sociais e ele foi detonado por internautas que entenderam a declaração como preconceituosa e pedem sua demissão.

“É uma vergonha que o governo Lula tenha esse ser abjeto como ministro. Fora José Mucio, cretino preconceituoso. É aí, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, vamos ouvir calados?”, disse um internauta. Outros classificaram a frase como “infeliz” e ressaltaram as qualidades dos Estados do Nordeste.

Redação AM POST*