Assista: Ministro de Lula estava no Planalto nos protestos do ‘8 de janeiro’

Imagens de circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto, obtidas com exclusividade pela CNN, nesta quarta-feira, 19, mostram o ministro-chefe do GSI do Governo Lula, general Gonçalves Dias, aparece tentando abrir portas e, em seguida, indicando a saída de emergência aos invasores durante os atos criminosos ocorridos em 8 de janeiro deste ano.

Foram mais de 160 horas de análise das imagens, que mostram funcionários do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) circulando junto aos invasores. Outros integrantes do GSI também são flagrados indicando o caminho de saída para os criminosos.

As câmeras mostram ainda um capitão do Exército, responsável pela segurança do Palácio do Planalto naquele dia, circulando entre os invasores e entregando garrafas de água mineral a eles. Em uma das imagens, o militar conversa com alguns invasores e os cumprimenta com um aperto de mão.

Em outro momento, a câmera registra o mesmo capitão do Exército tentando conter um dos vândalos, mas não reagindo quando outro criminoso pega um extintor de incêndio. Segundo informações da reportagem, o militar responsável pela segurança no dia 8 de janeiro não integra mais a equipe do GSI.

