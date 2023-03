Assista: Na CCJ, Rosângela Moro critica ‘desumanidade’ de Lula e questiona Flávio Dino

Redação AM POST*

A deputada federal Rosângela Moro aproveitou a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em uma audiência na Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, nesta terça-feira (28), para criticar o que classificou como “desumanidade” de Lula ao ironizar o plano para matar o senador Sergio Moro e sua família, na semana passada. O petista declarou que “é visível que é uma armação do Moro”.

Dino foi a sessão para falar sobre os principais acontecimentos relacionados à pasta neste tempo em que está no cargo. A pauta inclui os ataques à Brasília em 8 de janeiro – que desdobrou para uma intervenção federal na segurança pública do DF -, a visita do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e a revogação dos decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro que liberaram a compra e posse generalizada de armas por civis.

“Vossa Excelência hoje é ministro, mas já foi juiz federal, governador, senador da República e, portanto, tem conhecimento para falar de segurança pública. Vossa Excelência é o chefe da Polícia Federal e coordenador das forças de segurança envolvidas em operações do combate ao crime organizado e, portanto, como eu não poderia esperar diferente, vossa Excelência foi extremamente técnico quando reconheceu, nesse caso, a atuação da polícia como um órgão de Estado, e não como um órgão de governo. A Polícia Federal não pode ser aparelhada politicamente. E eu lamento que o presidente da República não compartilhe desse entendimento. Aliás, o que eu precisava ouvir do presidente eu já ouvi e não vou comentar a desumanidade contra uma família ameaçada de morte, que por sinal é a minha família“, começou Rosângela no início de sua intervenção.

“O Senado recebeu um projeto de umas das vítimas, Sergio Moro, para proteger todos os atores que se envolvem no enfrentamento ao crime organizado. Qual sua opinião sobre o projeto? O senhor vai apoiar ou não medidas de enfrentamento ao crime diante dessas circunstancias?“, questionou.

Na CCJC de hoje, indagando o ministro da Justiça pic.twitter.com/QU8sStDQBy — Rosangela Moro (@rosangelamorosp) March 28, 2023

Em sua resposta, Dino disse que tudo que faz tem o aval de Lula e alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-chefe de Sergio Moro, ao dizer que Lula não o demitiu após a operação da PF.

“À senhora Rosângela Moro, é um projeto que não conheço, espero que a senhora envie, mas quero dizer algo muito importante, falando no seu coração: Tudo o que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula, absolutamente tudo. Afirmo à senhora, por uma razão simples, eu exerço um cargo de confiança de meu chefe, e todas as ações que adoto, eu comunico ou consulto naquilo que me encaixa. E há uma prova indeclinável disso que estou dizendo: ele não me demitiu ainda. É a prova de que ele confia no meu trabalho. E eu tenho confiança no que o presidente Lula representa ao Brasil“, disparou o ministro.