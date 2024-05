Assista: ‘Não cometi crime algum‘, diz Bolsonaro em entrevista para jornalista americano realizada no Amazonas

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Manaus para participar do lançamento da pré-candidatura à prefeitura da cidade pelo deputado federal Capitão Alberto Neto (PL). Durante sua estadia, Bolsonaro concedeu uma entrevista internacional ao jornalista Mario Nawafal via plataforma Spaces, onde abordou vários aspectos de seu mandato e comentou sobre a política brasileira.

Bolsonaro, que está no Amazonas cumprindo agenda partidária, compartilhou sua visão sobre seu período como presidente do Brasil. Ele destacou os desafios enfrentados ao assumir o cargo, mencionando a hostilidade da mídia e a falta de apoio político convencional. Bolsonaro enfatizou que seu governo despertou o interesse e o entendimento político entre os brasileiros, alegando ter feito um governo que deixou o povo feliz.

PUBLICIDADE

“Primeiro, cheguei à presidência com um telefone celular na minha mão, e com ajuda do meu filho que foi marketeiro. Essa era a minha possibilidade, porque eu era apenas um deputado sem partido nem fundo partidário. E a imprensa totalmente contra mim.

Isso alertou o que se chama de ‘sistema’ no Brasil, para que evitasse alguém com o meu perfil ser presidente do país. Todas as acusações contra mim não passam de narrativas, nada encontram contra mim porque não cometi crime algum.

O 8 de janeiro que aconteceu aqui foi parecido com o que houve no Capitólio nos EUA. Baderneiros que invadiram prédios públicos, e não havia ali nenhuma liderança, nada, para justificar uma tentativa de golpe.

PUBLICIDADE

Ao longo do nosso mandato, nós despertamos o povo brasileiro para a política. O povo vivia anestesiado. Não sabiam o que era política. Comigo, o povo começou a entender a política, as potencialidades do Brasil, e fizemos um governo que deixou o povo brasileiro feliz”.

Durante a entrevista, Bolsonaro também abordou os eventos de 8 de janeiro, comparando-os à invasão do Capitólio nos EUA. Ele descreveu os manifestantes como “baderneiros” e rejeitou qualquer associação entre os distúrbios e uma tentativa de golpe.

PUBLICIDADE

O evento de lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto ocorreu na Arena Amadeu Teixeira na última sexta-feira (3/5), onde Bolsonaro demonstrou apoio público ao pré-candidato. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro também esteve presente em eventos partidários no Amazonas durante o final de semana.

Redação AM POST