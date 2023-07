Assista: Ricardo Salles detona Tarcísio em reunião com Bolsonaro: “não é representante da direita”

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) questionou nesta quinta-feira (6) a “lealdade” do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente, Jair Bolsonaro, criticou o apoio dele à reforma tributária e afirmou que o mandatário “não é de direita”. Salles atacou Tarcísio durante a reunião do PL, em Brasília, com a presença do governador.

“Ninguém aqui outorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome de deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos os nossos próprios votos. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita é o governo de São Paulo”, disse Salles, em vídeo gravado durante a reunião e divulgado nas páginas de bolsonaristas no Twitter.

Rifado por Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Salles disse que “até hoje” defende o ex-presidente e reforçou as críticas a Tarcísio.

“Então não venha colocar faixa de representante da direita porque não é. Nós temos as nossas próprias convicções, temos os nossos próprios princípios e muitos de nós temos pelo presidente Bolsonaro uma lealdade verdadeira”, declarou o deputado. “Nós não queremos e não seremos representados por alguém que vem aqui se dizer de direita e depois na hora de governar o Estado para o qual foi designado pelo presidente, não governa como alguém de direita. Chega, acabou essa brincadeira”, afirmou.