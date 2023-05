Assista: Senador Marcos do Val diz que Flávio Dino integra quadrilha de roubo de cargas e grava aliados para chantagem

Redação AM POST*

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) fez uma live nesta sexta-feira (5/5) no plenário do Senado, e acusou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de práticas que vão de gravação ilegal, chantagem e envolvimento com quadrilha de roubo de cargas a aparelhamento da Polícia Civil do Maranhão para proteção de aliados e perseguição de adversários.

De acordo com o parlamentar, Flávio Dino grava suas conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com colegas do primeiro escalão do governo e até mesmo com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

As axcusações se baseiam em um suposto depoimento do ex-delegado Thiago Bardal, preso em 2018 no Maranhão sob suspeita de participação em esquema de contrabando de cigarros e bebidas. Flávio Dino, à época filiado ao PCdoB, foi governador do estado por dois mandatos, entre 2015 e 2022.

Segundo O senador bolsonarista, o delegado recebeu um detento e, durante a oitiva, Flávio Dino teria sido apontado como um dos integrantes de uma organização criminosa voltada ao roubo de cargas. Nesse sentido, o senador aponta Jefferson Portela, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, como responsável por fazer pressão política na Polícia Civil. Isso teria ocorrido antes de o atual ministro ser empossado como governador.

“Em 2017, Portela procurou Bardal para usar sua delegacia para perseguir desafetos e inimigos do Flávio Dino”, disse Marcos do Val. Ele acusa o grupo do ministro de ter forjado um flagrante contra o delegado. O senador, ainda se baseando no depoimento, diz que Jeferson foi na casa de um empresário coagi-lo para acusar o delegado de extorsão.

Além disso, do Val acusa o ministro da Justiça de ter cooptado o empresário Parcovan, preso em 2016 por suspeita de agiotagem. O senador afirma que ele financiava candidaturas de oposição ao então governador, mas se tornou aliado de Dino posteriormente, quando foi solto no mesmo ano.

O senador afirmou que enviará as informações ao Ministério Público. Ele recusa, porém, fazer questionamentos nesse sentido na próxima semana, quando Flávio Dino vai ao Senado participar da Comissão de Segurança Pública. Do Val garante que irá questioná-lo na Comissão Parlamentar Mista sobre os ataques de 8/1, citando a possibilidade de o ministro ser preso.

Marcos do Val ainda apontou a Presidência da República como objetivo final de Dino. “Se for o caso, será antes mesmo do fim do mandato do atual presidente”.

