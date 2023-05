Assista: Silas Malafaia aponta perseguição política de Moraes contra Bolsonaro e diz que operação da PF é cortina de fumaça

Redação AM POST*

O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, gravou um vídeo para comentar sobre a ação da Polícia Federal (PF) que, nesta quarta-feira (3), cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Ele apontou perseguição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao político e que a operação é uma cortina de fumaça para encobrir vexame da votação do PL das Fake News que foi adiada pela base do governo com medo de derrota.

“Olha que vergonha! O que tem a ver milícia digital com cartão de vacinação? Absolutamente nada. Sabe o que é esse inquérito da milícia digital? É um inquérito eterno e universal que tem a mesma onipotência de Deus. Ele [Moraes] põe quem ele quer, a hora que quer e ninguém tem nada com isso”, disse o pastor.

O líder religioso observou também que Bolsonaro e seus seguranças – que também foram alvos da investigação – não possuem foro privilegiado; logo, as decisões sobre os mandatos de prisão e busca e apreensão não tinham que ter passado pelo ministro do STF, mas sim pela primeira instância.

“O devido processo legal foi jogado no lixo”, lamentou o pastor falando sobre a soltura dos políticos que integraram o maior esquema de corrupção da história do país.

“Sabe porque Alexandre de Moraes faz isso? Por que ele tem apoio de grande parte da mídia omissa e de um frouxo que protege ele que preside o Senado. Dez ministros do STF omissos, não tem um para se levantar contra os absurdos que esse cara comete?”, questionou.

Bolsonaro e a perseguição de Alexandre de Moraes pic.twitter.com/uXSllZaFDa — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) May 3, 2023