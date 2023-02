Assista: Sinésio Campos pede desculpas por puxar braço de Mayara Pinheiro e ela dispara: “nenhuma mulher pode ser tolhida”

Redação AM POST*

O deputado estadual Sinésio Campos (PT) pediu desculpas por ter puxado o braço da deputada Mayara Pinheiro (Republicanos), ontem (1º), durante a solenidade dos parlamentares eleitos para a 20ª legislatura, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Nesta quinta-feira (02), o petista divulgou vídeo de retratação em suas redes sociais ao lado de sua colega parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O que aconteceu foi uma brincadeira entre Mayara Pinheiro e eu, que queria que ela ficasse ao meu lado para tirar a foto oficial. No calor da brincadeira, reconheço que fui deselegante, mas, se tem alguém que respeita as mulheres e as minorias, sou eu, faz parte da minha índole”, disse.

A deputada Mayara aceitou as desculpas e afirmou que este é um assunto superado. “Fica o aprendizado que somos pessoas públicas, que temos que ter cuidado com as brincadeiras, que nenhuma mulher pode ser tolhida e fica o respeito entre nós parlamentares”, destacou.

A cena constrangedora foi transmitida, ao vivo, pelo YouTube da Aleam, que exibia toda a solenidade à sociedade e o corte do vídeo viralizou nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens, Mayara aparece se posicionando ao lados das outras mulheres eleitas deputadas pelo estado, quando é surpreendida por Sinésio e retirada do lugar.

O episodio só foi interrompido após um cerimonialista da Aleam intervir e conduzir a deputada ao lugar onde ela teria se dirigido inicialmente.