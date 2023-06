Assista: Vereador Gilmar Nascimento sobe o tom com Rodrigo Guedes e os dois discutem na CMM: “para você todo mundo é ladrão”

Os vereadores Gilmar Nascimento (sem partido ) e Rodrigo Guedes (Podemos) trocaram farpas nesta quarta-feira (21) durante sessão no Plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM). A discussão ocorreu quatro dias após o muro do CSU do Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus, ser destruído para uso do espaço como estacionamento irregular.

Guedes apresentou, durante a sessão, o nome de um funcionário da CMM que estaria lotado no gabinete de Gilmar Nascimento com o salário mensal de R$ 7,7 mil. Esse mesmo homem, segundo denúncia, recebe o pagamento, via Pix, no valor de R$ 200 de cada dono de barraca no arraial do CSU.

Por conta disso, Guedes afirma que o parlamentar tem conhecimento sobre o lucro privativo da festa.

Em resposta, Gilmar Nascimento afirmou que o vereador Rodrigo Guedes não tem conhecimento de causa, que fala o que quer e que para ele [Guedes] ninguém presta.

“Não sei onde o senhor vive, vereador, porque para o senhor ninguém presta. Todo mundo é desonesto, as pessoas prestam vereador. Para você todo mundo é ladrão, todo mundo é quadrilha, todo mundo não presta”, afirmou o vereador Gilmar Nascimento.

Ele também afirmou que não integra a coordenação do evento e aproveitou, ainda, para sair em defesa do funcionário lotado em seu gabinete. Segundo ele, o funcionário é morador do bairro Parque Dez e sempre participou da organização do evento.