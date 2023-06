Assista: Vereador joga balde de esgoto em plenário durante discurso contra falta de saneamento

O vereador Luciano Rio Lu (PDT) jogou um balde de esgoto no plenário da Câmara de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, para protestar contra a falta de saneamento no bairro Santa Edwiges, na última terça-feira (20).

Luciano manteve o balde ao seu lado durante o discurso e depois despejou o líquido cinza no chão. “Isso aqui não é brincadeira, não. É cocô, presidente”, disse vereador ao se direcionar ao presidente da Câmara, Marquinho Bacellar (Solidariedade). As cenas foram transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campos e viralizaram nas redes sociais.

Segundo ele, o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (sem partido), teria prometido fazer a obra de saneamento básico no bairro, mas não cumpriu o que disse. Procurada, a prefeitura afirmou que havia aberto um processo licitatório para contratar uma empresa que resolvesse o problema, mas as obras estão paradas há cinco meses após a licitação ter sido barrada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).

A gestão de Wladimir informou que abriu uma nova licitação que vai atender Santa Edwiges e outros três bairros: Tarcísio Miranda, Parque Real e Vila Romana.

No momento em que ele joga o esgoto da tribuna, as pessoas sentadas próximas se levantam e se afastam de onde ele discursa. Após o ato, Bacellar diz que o vereador se excedeu, mas que resolverá o caso entre eles.

“Longe de mim vir aqui advertir vereador, mas houve um excesso do vereador Luciano Rio Lu. Aqui é a casa do povo e a casa da manifestação, isso tem que ser respeitado. Mas sujar o plenário é algo que não é aceitável. Enfim, é algo que nós vamos conversar após e resolver entre a gente”, disse o presidente da Câmara.

