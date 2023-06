Assista: Vereadora desafia prefeito de Parintins a doar o próprio salário para comprar materiais básicos para hospital público da cidade

A vereadora Brena Dianná expôs recentemente na tribuna da Câmara Municipal de Parintins a precariedade da saúde pública do município e revelou que no Hospital Jofre Cohen, falta materiais básicos e medicamentos. A parlamentar postou em suas redes sociais vídeo que mostra sua iniciativa de ajudar o município usando o próprio salário para comprar os materiais e desafiou o prefeito da cidade, Bi Garcia, a fazer o mesmo.

“Tomei a inciativa de comprar alguns desses materiais e medicamentos para a gente doar para o hospital. Porque quem ganha com isso é a população e os profissionais que estão realizando o que tem para prestarem o serviço. O que nós temos aqui é mais do que o meu salário de vereadora de um mês e é por isso que eu convido também o senhor prefeito a doar o salário dele para comprar medicamentos, materiais e até materiais de limpeza que está faltando lá no Hospital Jofre Cohen“, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que a cidade está às vésperas de realizar o 56º Festival Folclórico de Parintins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contraste

Enquanto falta investimento na saúde, a empresa Amazon Best, que pertence a cunhada do prefeito, Geyna Brelaz, ganha milhões, com o monopólio da venda dos ingressos do Festival Folclórico dos Bois-Bumbás Caprichoso e Garantido.

Desde 2019, tramita no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) uma representação na qual o Ministério Público de Contas (MPC) denuncia um “rebuscado esquema” criado para destinar dinheiro público do Festival Folclórico de Parintins para os “bolsos” das famílias Brelaz e Garcia, que são donas da Amazon Best.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia documento na íntegra:Representação-N°-71 TCE-AM

“Estamos diante de um dos cenários mais lucrativos para qualquer empresa privada, em que o custo do empreendimento fica a cargo do Estado e do Município e a exploração de ingressos, camarotes, buffet, transporte, hospedagem, entre outros, fica a cargo da empresa e das famílias Garcia e Brelaz”, diz trecho da representação.

“De forma velada, toda a transferência de recursos feita para custear o festival serviu para ‘encher os bolsos’ da empresa Amazon Best e das famílias Garcia e Brelaz, posto que com o evento pago pelos erários estadual e municipal, houve a exploração monopolizada de tudo o que o cercava”, afirma a procuradora de contas Fernanda Cantanhede, na representação.

Em entrevista a um programa local, Brena Dianná afirmou que os próprios parlamentares não têm acesso às informações sobre as contratações do festival. “A gente não tem acesso a informação completa sobre quanto essas empresas ganham, se é por meio de concessão, quanto cobram pelos camarotes”, disse Brena.

De acordo com o TCE-AM, o processo nº 14143/2019 encontra-se em tramitação na Corte de Contas e a documentação está sendo analisada pela Diretoria de Transferências Voluntárias (Diatv), ainda no prazo regulamentar, e assim que concluída será encaminhado para análise do Ministério Público.

Redação AM POST*