Assista: Wilker Barreto é desmascarado ao ser flagrado admitindo que pagava portais e blogs quando era presidente da CMM

O deputado estadual Wilker Barreto (Cidadania), usou um episódio pessoal, para criar um projeto de lei em ataque a donos de portais e blogs do Amazonas tentando impedir que essas empresas recebam recursos de publicidade de órgãos públicos. No entanto, em vídeo antigo resgatado nas redes sociais o parlamentar admite que pagava os veículos de comunicação com dinheiro público quando era presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Wilker iniciou o ataque após o seu nome e do irmão, Wilame Barreto, aparecer em matéria do Portal CM7 com informações inverídicas a respeito da Operação Dente de Marfim, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira, 23, que teve mandados cumpridos em seu condomínio. Em seu discurso ele fala em uma suposta “rede de fake news” orquestrada por portais de notícias e blogs locais contra agentes políticos do Estado.

Barreto mostrou em tom de crítica no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o quanto esse determinado portal, que pertence a empresária Cileide Moussallem, ganhou em 2021 e 2022 em patrocínio da Prefeitura de Manaus. Porém, em vídeo antigo ele mesmo admite que também já patrocinou o mesmo veículo.

“Eu nunca neguei, nós somos amigos do governo amigos da prefeitura, amigos da Câmara, amigos Assembleia e amigos de muitos deputados que nos ajudam porque se não não teríamos 20 funcionários trabalhando, graças a Deus, todo mundo bem pago. Agora não é da Maus Caminhos, não é de ONG, é dinheiro correto e está no portal da transparência quanto o portal ganha de cada parte”, disse a Cileide em entrevista ao deputado.

“Eu estou dizendo que o senhor já me pagou também pela Câmara de Manaus quando o senhor era presidente e em nenhum momento a gente deixou de ser amigo. O senhor já pagou o portal CM7 como presidente da Câmara, licitamente”, completou a empresária ao justificar que esse recurso não é ilícito.

“Perfeitamente. Quando é institucional é legal o que não pode vim é para a honra das pessoas”, concordou o político.

