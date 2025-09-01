A notícia que atravessa o Brasil!

Átila Lins, Capitão Alberto Neto e Fausto Jr. lideram gastos com viagens oficiais da bancada amazonense em 2025

As agendas internacionais da bancada amazonense incluíram destinos como Lisboa, Roma e Tashkent, no Uzbequistão.

Por Jonas Souza

01/09/2025 às 14:51 - Atualizado em 01/09/2025 às 15:03

Notícias de Política – Os deputados federais do Amazonas já desembolsaram mais de meio milhão de reais em viagens oficiais neste ano. De janeiro a agosto de 2025, a bancada amazonense acumulou R$ 596,4 mil em passagens, diárias e reembolsos, valores bancados pela Câmara dos Deputados por meio do Sistema de Gestão de Passagens (SIGEPA).

O destaque vai para os três parlamentares que mais gastaram: Átila Lins (PSD), Capitão Alberto Neto (PL) e Fausto Jr. (União Brasil). Juntos, eles somaram quase R$ 275,5 mil em deslocamentos nacionais e internacionais.

O líder em gastos

Átila Lins encabeça o ranking com R$ 101.981,79. Do total, R$ 57,2 mil foram destinados a missões internacionais, incluindo a participação na 150ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), no Uzbequistão, e na Conferência Parlamentar sobre o Diálogo Inter-Religioso, em Roma. Só para a viagem a Tashkent, foram R$ 33,6 mil em passagens e R$ 12,5 mil em diárias. Em Roma, o parlamentar recebeu mais R$ 11 mil em diárias.

Segundo e terceiro colocados

Na sequência aparece o deputado Capitão Alberto Neto, com R$ 87.365,20 em gastos, seguido de Fausto Jr., que somou R$ 86.165,02. Ambos concentraram seus custos em deslocamentos nacionais.

Outras viagens internacionais

O deputado Amom Mandel (Cidadania) registrou R$ 25.054,32 em missões oficiais internacionais, alcançando R$ 69.491,96 no total. Já Adail Filho (Republicanos) participou do XIII Fórum de Lisboa, entre 2 e 6 de julho, com diárias de R$ 8.403,78 e passagem em classe executiva de R$ 16.941,89. Seu gasto total foi de R$ 74.362,04.

Outros parlamentares da bancada

  • Pauderney Avelino (União Brasil): R$ 68.263,75

  • Silas Câmara (Republicanos): R$ 61.099,67

  • Sidney Leite (PSD): R$ 47.687,46

As agendas internacionais da bancada amazonense incluíram destinos como Lisboa, Roma e Tashkent, no Uzbequistão, além de deslocamentos frequentes dentro do Brasil.

Outro lado

A reportagem do Portal AM Post buscou comunicação com os líderes do ranking de gastos, para um posicionamento a respeito do tema. Até o fechamento desta matéria não tivemos retorno, o espaço permanece aberto.

