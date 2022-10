Átila Lins é o deputado federal com maior número de mandatos do legislativo brasileiro

Redação AM POST*

O deputado federal Átila Lins (PSD) é o parlamentar com maior número de mandatos do legislativo brasileiro e foi eleito pela nona vez consecutiva neste pleito. Nesta eleição, ele foi o quinto candidato mais votado no estado, com 101.541 votos.

Investigado duas vezes por uso de verba de transporte da Câmara Federal para campanha política, em 2015 e 2019, o parlamentar foi quem mais gastou com passagens aéreas entre os 513 deputados federais, . Nos primeiros seis meses de 2019, foram R$ 169,80 mil gastos com a rubrica.

De uma família de políticos, Átila Lins, que tem 72 anos, ocupou o primeiro cargo em 1978, quando se elegeu deputado estadual pela Arena, partido que apoiava o regime militar. Depois, ele teve mais dois mandatos na Assembleia Legislativa de Manaus até que, em 1990, foi eleito deputado federal.

Entre as trocas de partido, em 2018, quando saiu do PSD e foi para o PP, o parlamentar alegou que a motivação seria a “sobrevivência política”. No entanto, adversários apontaram o repasse de R$ 7,6 milhões para as cidades de Tefé, Coari e Borba, pelo Ministério da Saúde, como principal incentivo para adoção da nova sigla.

Conhecido por não associar a sua imagem a figuras mais conhecidas tanto da esquerda quanto da direita, Lins se mantém neutro para manter a popularidade no eleitorado. Ao todo, o deputado já trocou de sigla oito vezes.

*Com informações de O Globo