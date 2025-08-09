A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Ativista foge para Europa e recebe asilo após ser ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem

Por questões de segurança, o país que a acolheu não foi divulgado.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 10:12

Ativista foge para Europa e recebe asilo após ser ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem

Foto: Reprodução e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Notícias de Política – A influenciadora e ativista feminista Isabella Cêpa recebeu status de refugiada em um país europeu e segue enfrentando no Brasil um processo que pode resultar em até 25 anos de prisão. A ação judicial decorre de publicações em que ela afirmou que a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) seria um homem.

PUBLICIDADE

Isabella formalizou seu pedido de refúgio em junho de 2025, obtendo apoio da Agência da União Europeia para Asilo. Por questões de segurança, o país que a acolheu não foi divulgado. Em uma postagem no Instagram, ela agradeceu a acolhida, destacando a dignidade e conforto que o refúgio lhe proporcionou, mesmo sem a possibilidade de trabalhar legalmente.

O caso teve início em 2020, quando Isabella comentou nas redes sua decepção pela eleição da vereadora Erika Hilton à Câmara Municipal de São Paulo, referindo-se a ela como um homem. A então vereadora registrou queixa contra a ativista, o que culminou em cinco acusações de racismo social apresentadas pelo Ministério Público de São Paulo em 2022. A base jurídica dessas acusações está na equiparação de homofobia e transfobia ao crime de racismo, decisão do Supremo Tribunal Federal.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Carla Zambelli pede a Allan dos Santos e Paulo Figueiredo campanha contra ministro de Justiça da Itália

Em 2024, Isabella enfrentou restrições ao tentar viajar para a Espanha, quando foi retida no Aeroporto de Salvador. Após avaliação, as autoridades permitiram sua saída e recomendaram que não retornasse ao país, configurando um período em que a ativista viveu como apátrida até o reconhecimento do seu status de refugiada.

A organização Matria Brasil tem acompanhado o caso e criticou a falta de apoio do governo federal para proteger Isabella, afirmando que a ministra Cida Gonçalves não tomou medidas para ampará-la diante da perseguição política. Segundo a ONG, Isabella é a primeira mulher no mundo a obter refúgio por perseguição relacionada a críticas à ideologia de gênero, apontando uma tendência crescente de silenciamento de mulheres que defendem que o sexo biológico é uma realidade imutável.

Este caso pode abrir precedentes para outras investigações no Brasil contra ativistas acusadas de “misgendering” e declarações consideradas transfóbicas, como é o caso da pesquisadora Karen Mizuno e de servidores da Universidade Federal da Paraíba.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Entre os feridos, 26 foram encaminhados a hospitais em estado moderado, 12 em estado grave.

há 2 minutos

Política

TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O órgão quer saber se a viagem, alvo de questionamentos, foi custeada com dinheiro público.

há 27 minutos

Polícia

Homem é preso por cárcere privado, tráfico e crime ambiental no interior do AM

Polícia apreendeu arma, drogas, dinheiro e uma tartaruga durante a ação no município.

há 37 minutos

Polícia

Polícia procura padrasto suspeito de abusar de menina de 10 anos em Manaus  

Felipe da Silva Freire, 26, teve pedido de prisão preventiva decretado.

há 2 horas

Manaus

Após choque em poste, jovem segue internado em estado grave na zona leste de Manaus

O incidente ocorreu enquanto a vítima deixava o local.

há 2 horas