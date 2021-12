Audiência pública busca soluções para péssimos serviços de telefonia e internet no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Os problemas de telefonia móvel e internet na capital e interior do Amazonas serão discutidos nesta quarta-feira (08/12), a partir das 16h, numa audiência pública organizada pelo deputado federal Delegado Pablo (PSL-AM).

Continua depois da Publicidade

Foram convocadas para a reunião os diretores das empresas Claro, Vivo, Oi e TIM, que terão que explicar os motivos dos péssimos serviços das operadoras no Amazonas.

A audiência será em Brasília, porém pode ser acompanhada pelas redes sociais do deputado Pablo.

O deputado explica que em todas as viagens que faz pelo interior do Amazonas, a reclamação constante é sobre o péssimo serviço de telefonia e internet oferecido pelas operadoras. Entre as queixas estão a falta de sinal de telefonia e de dados, queda nas ligações, conexão lenta e cobranças indevidas.

Continua depois da Publicidade

Pablo destaca que as empresas terão que explicar por que o serviço é tão ruim na capital e interior do Estado. As operadoras terão também que assumir o compromisso de resolver as falhas denunciadas pela população.

“Ninguém aguenta mais a péssima qualidade dos serviços. O povo do Amazonas está no limite da paciência com as operadoras. Temos resolver os problemas de forma urgente”, afirma o deputado.

Continua depois da Publicidade

A audiência pública poderá ser acompanhada pelo Facebook (https://www.facebook.com/DelegadoPablo), a partir das 16h (horário de Manaus), nesta quarta-feira.

* Com informações da assessoria de imprensa