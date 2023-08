Avança na CMM PL que visa proporcionar sessões de cinema adaptadas a pessoas com TEA em Manaus

A Comissão de Finanças, Economia e Orçamento votou e e deu parecer favorável nesta quarta-feira (30) ao Projeto de Lei número 163/2023 do vereador professor Samuel (PL), que busca disponibilizar sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na cidade de Manaus.

O projeto, chamado tem como objetivo principal criar um ambiente inclusivo e acolhedor para crianças e jovens com TEA, permitindo que eles possam desfrutar de uma experiência cinematográfica de maneira mais confortável e adequada às suas necessidades específicas, promovendo inclusão e respeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme estabelecido pelo artigo 1º do projeto, as empresas donas de salas de cinema em funcionamento na cidade de Manaus serão obrigadas a reservar, pelo menos, uma sessão mensal destinada exclusivamente a crianças e jovens com TEA. Essas sessões adaptadas considerarão fatores como iluminação, volume do som e ambiente, de modo a minimizar estímulos sensoriais que possam ser desconfortáveis para pessoas com TEA.

Redação AM POST*