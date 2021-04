‘Banana comendo o macaco’, diz Chico Preto após indicação de Omar à CPI da Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O ex-vereador e candidato a prefeito de Manaus, Chico Preto (DC), usou de ironia para criticar a escolha do senador Omar Aziz (PSD-AM) como membro titular da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Sendo da República. Em publicação no Twitter, o democrata cristão afirmou que ter alguém que é investigado por desvios de dinheiro da saúde integrando uma comissão investigadora com o mesmo fim é a “banana comendo o macaco”.

“Que coincidência desagradável a CPI da Covid, que entre outras coisas vai apurar desvios na saúde, ter como investigador o Omar que foi indiciado por envolvimento em esquema de desvio de dinheiro da saúde. É literalmente a banana comendo o macaco”, publicou.

É a segunda vez em menos de uma semana que Chico Preto faz críticas a Omar Aziz. Na segunda-feira (12), também no Twitter, o ex-vereador comentou o discurso do deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), em reunião com prefeitos e deputados estaduais, no qual fez lobby pela reeleição do senador amazonense. Na ocasião, Ramos elogiou as qualidades de Omar e afirmou que o Senado é lugar de político experiente.

“O que é experiência e articulação, Marcelo? Alguém que é envolvido com escândalos de corrupção em nível local e nacional? Não, deputado! Não é assim que se faz política. É esse pensamento que não cabe mais. É preciso, antes de qualquer coisa, ser íntegro, ser ficha limpa. São essas qualidades que abrem portas na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Vossa excelência está muito enganado”, rebateu Chico Preto.

* Com informações da assessoria de imprensa