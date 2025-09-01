Bancada amazonense acumula mais de R$ 590 mil em gastos com viagens em 2025; confira destinos

Notícias de Política – A rotina de viagens da bancada amazonense na Câmara dos Deputados em 2025 envolveu deslocamentos dentro e fora do país, com passagens aéreas, reembolsos e diárias bancados pela Câmara. Os valores incluem tanto os bilhetes emitidos pelo Sistema de Gestão de Passagens Aéreas (SIGEPA) quanto despesas de viagens internacionais de classe executiva realizadas em missões parlamentares oficiais.

De janeiro a agosto, os oito deputados federais do Amazonas acumularam R$ 596,4 mil em gastos com viagens, entre agendas nacionais e missões oficiais internacionais.

Quem mais gastou

O deputado Átila Lins (Progressistas) lidera o ranking, com R$ 101.981,79. Do total, R$ 57,2 mil foram usados em missões internacionais. Ele representou o Brasil na 150ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), no Uzbequistão, e na Conferência Parlamentar sobre o Diálogo Inter-Religioso, em Roma. Somente para Tashkent, foram R$ 33,6 mil em passagens e R$ 12,5 mil em diárias, além de R$ 11 mil em diárias na viagem à Itália.

Na sequência aparecem Capitão Alberto Neto (PL), com R$ 87.365,20, e Fausto Jr. (União Brasil), com R$ 86.165,02.

Viagens internacionais

Outros deputados também tiveram participação em agendas fora do país:

Amom Mandel (Cidadania) registrou R$ 25.054,32 em missões oficiais, somando R$ 69.491,96 no total.

Adail Filho (Republicanos) esteve no XIII Fórum de Lisboa, de 2 a 6 de julho, com diárias de R$ 8.403,78 e passagem em classe executiva de R$ 16.941,89. O gasto total do deputado com viagens chegou a R$ 74.362,04.

Outros parlamentares

Pauderney Avelino (União Brasil): R$ 68.263,75

Silas Câmara (Republicanos): R$ 61.099,67

Sidney Leite (PSD): R$ 47.687,46