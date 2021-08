Bancada do Amazonas vota em peso pela cassação de Flordelis

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Toda a bancada do Amazonas na Câmara, composta pelos deputados federais Capitão Alberto Neto (Republicanos), Silas Câmara (Republicanos), Delegado Pablo Oliva (PSL), Átila Lins (PP), Bosco Saraiva (Solidariedade), José Ricardo (PT), Sidney Leite (PSD) e Marcelo Ramos (PL), votou a favor da cassação da deputada Flordelis (PSD-RJ).

Continua depois da Publicidade

A sessão que definiu o futuro da parlamentar aconteceu na tarde desta quarta-feira (11) e terminou com placar de 437 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções.

Enquanto ontem (10) os parlamentares se dividiram metade contra e metade a favor da PEC do voto impresso, hoje eles foram unanimes em cassar a deputada que é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói (RJ).

Com a decisão, Flordelis também ficará inelegível por determinação da Lei da Ficha Limpa.

Continua depois da Publicidade

Os deputados acataram a recomendação do deputado Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo no Conselho de Ética. O parlamentar argumentou que a deputada não conseguiu provar sua inocência, tentou usar o mandato para cooptar um de seus filhos para assumir a autoria do crime, era a única da família com recursos para comprar a arma do crime e teria abusado de prerrogativas parlamentares.

“As provas coletadas tanto pelo colegiado, quanto no curso do processo criminal, são aptas a demonstrar que a representada tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo”, afirmou Leite.

Continua depois da Publicidade

Saiba como votou cada um dos parlamentares.