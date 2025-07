Bancada do Republicanos do Amazonas se reúne com lideranças políticas em Brasília

Notícias de Política – Em um encontro realizado na tarde de quarta-feira (16/7), em Brasília, a bancada do Partido Republicanos do Amazonas se reuniu com lideranças políticas nacionais para discutir os desafios e oportunidades para o desenvolvimento do estado. A reunião contou com a presença do presidente nacional do Republicanos, bispo Marcos Pereira, e dos deputados federais Silas Câmara e Adail Pinheiro Filho, representantes da sigla no Amazonas.

Também participaram da agenda o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB), o presidente municipal do Progressistas (PP), Coronel Alfredo Menezes, e o ex-deputado estadual Massami Miki. O encontro foi marcado por diálogos sobre projetos para o Amazonas, estratégias da direita no estado e a busca por um país mais equilibrado regionalmente.

Nas redes sociais, Marcos Pereira destacou o papel do encontro como um esforço pela integração nacional:

"O Brasil é um país de dimensões continentais, e a integração entre suas regiões é um desafio para a classe política. Em meio às agendas do dia, recebi a visita do ex-ministro e ex-senador pelo Amazonas, Arthur Virgílio Neto, que se dedicou a esse e a muitos outros temas ao longo de sua vida pública. Com ele e dois representantes do Estado do Amazonas no Congresso Nacional — os deputados Adail Filho e Silas Câmara — discuti os caminhos para um desenvolvimento mais igualitário entre os estados brasileiros".

Já Coronel Menezes, que recentemente anunciou a federação entre o PP e o União Brasil, formando a União Progressista, reforçou o tom político da reunião:

"Conversei com o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, acompanhado dos deputados federais da sigla, Silas Câmara e Adail Filho. Falamos sobre os caminhos da direita no Amazonas e no Brasil".

O deputado federal Silas Câmara classificou o encontro como “uma agenda única, marcada pela unidade”, e acrescentou:

"Tratamos de temas essenciais para o nosso povo amazonense e dos desafios que enfrentamos. Seguimos juntos, em movimento, para construir um novo tempo. Um Amazonas forte novamente".

Por sua vez, o deputado Adail Filho enfatizou a importância da reunião para a formulação de políticas públicas voltadas às necessidades do povo do estado:

“Debatemos pautas fundamentais para o povo amazonense e os desafios que temos pela frente para continuar transformando realidades e fortalecendo o nosso Amazonas”.

Embora não tenha feito declarações públicas sobre o evento, Arthur Virgílio Neto foi citado como uma presença de destaque no encontro. A movimentação indica possíveis articulações para o futuro político do Amazonas, incluindo o fortalecimento das bancadas conservadoras e novas alianças para as eleições de 2026.